Технопарк «Морион Диджитал» и компания Promobot запустили в Перми совместные экскурсии Они рассчитаны на участников от 7 лет Поделиться Твитнуть

фото предоставлено технопарком «Морион Диджитал»

Технопарк «Морион Диджитал» и компания Promobot запустили в Перми совместные экскурсии по промышленному туризму. В рамках экскурсий можно посетить три ключевые локации: от образовательных программ в сфере ИТ до роботов, которые трудятся по всему миру. Гости познакомятся с технопарком, узнают, какие специалисты востребованы в отрасли, и смогут пообщаться с роботом. Об этом рассказали в минтуризма региона.

Экскурсии рассчитаны на участников от 7 лет и проводятся группами до 25 человек. Мастер-классы с манипулятором доступны для участников от 12 лет и проводятся в группах до 20 человек.

Программы промышленного и делового туризма интегрированы в маршруты по Пермскому краю. Например, посещение технопарка «Морион Диджитал» включено в программу тура по Пермскому краю для участников программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

В 2025 году технопарк, его лаборатории и наукоёмкие производства стали частью инновационного маршрута по научно-популярному туризму «Пермь креативная и современная», который завоевал гран-при XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». За год управляющая компания технопарка провела более 300 мероприятий и 100 экскурсий, включая профориентационные для молодёжи и бизнес-визиты. В 2025 году экскурсии посетили 50 тыс. человек, включая зарубежные делегации. Гости осматривали технопарк, участвовали в мероприятиях, посещали производства и офисы резидентов, таких как компании Promobot и «ЭР-Телеком Холдинг», а также другие организации.

В технопарке разрабатывается мобильное приложение дополненной реальности — «AR-навигатор». Это приложение позволяет строить маршруты, взаимодействовать с объектами и получать дополнительную информацию в реальном времени. Оно станет первым шагом к цифровизации экскурсий и созданию интерактивных и персонализированных туров с использованием смартфонов.

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