В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», с вечера 22 июня до 24 июня в отдельных районах Пермского края прогнозируются интенсивные осадки в виде очень сильных дождей и ливней. В связи с этим в регионе объявляется штормовое предупреждение, передаёт ЕДДС Перми.

Как пишет газета «Пятница» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, во избежание несчастных случаев жителей просят не находиться вблизи деревьев, зданий, линий электропередачи и не оставлять там автомобили.

Водителям предписывают соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, а также поддерживать безопасную дистанцию.

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