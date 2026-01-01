Власти Прикамья выделят шести муниципалитетам 27 млн рублей на развитие туризма Больше всего перечислят в бюджет Соликамского муниципального округа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое правительство готовит постановление о распределении субсидий из бюджета Прикамья на развитие туристской инфраструктуры в 2026 году.

Согласно документу, субсидии на общую сумму 26 млн 938,1 тыс. руб. будут распределены между шестью муниципалитетами.

Больше всего, 10,986 млн руб., перечислят в бюджет Соликамского муниципального округа; 9,315 млн руб. получил Кунгур; 4,550 млн руб. — Кудымкар; 810 тыс. руб. — Березники. В бюджет Краснокамского муниципального округа планируется направить 682,8 тыс. руб., а в бюджет Лысьвенского МО — 593,8 тыс. руб.

Проект постановления направлен на антикоррупционную экспертизу. Она продлится до 26 июня.

Контроль исполнения постановления будет возложен на заместителя председателя правительства — министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

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