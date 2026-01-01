По доле предложений элитного жилья Пермь в июне заняла третье место Высчитывалась доля высокобюджетных лотов в экспозиции Поделиться Твитнуть

Аналитический сервис «Объектив.РФ» изучил рынок элитной недвижимости в регионах России, определил доли предложений и средние цены на июнь 2026 года, а также составил рейтинг городов по этим показателям.

Хабаровск стал лидером по доле высокобюджетных лотов в экспозиции. В этом городе на бизнес- и премиум-класс приходится 33,66% всех квадратных метров, представленных застройщиками. Второе место занимает Ростов-на-Дону с долей 22,63%. Значительная доля высокобюджетного жилья зафиксирована в Перми (18,86%).

Самая низкая доля высокобюджетного жилья наблюдается в Астрахани — всего 3,02%. Здесь рынок практически полностью сосредоточен в стандарт- и комфорт-классе, а премиум-класс отсутствует.

Средняя цена бизнес-класса во Владивостоке составляет 255,4 тыс. руб./м². Этот показатель является самым высоким среди городов, где представлены бизнес-лоты. За ним следуют Новосибирск (231,8 тыс. руб./м²) и Екатеринбург (230 тыс. руб./м²).

Абсолютный ценовой максимум в премиум-сегменте зафиксирован в Екатеринбурге — 422,3 тыс. руб./м². Это на 60 тыс. руб. больше, чем во Владивостоке (358,8 тыс. руб./м²). Высокие цены в премиум-классе также отмечены в Тюмени (347,1 тыс. руб./м²).

В Перми средняя цена бизнес-класса составляет 227,8 тыс. руб. за «квадрат», а в премиум-сегменте — 276,4 тыс. руб.

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