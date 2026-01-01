Судебные приставы в Прикамье нашли и передали покупателю автомобиль, скрытый должницей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Сотрудница отделения судебных приставов по Добрянке помогла разрешить конфликтную ситуацию вокруг реализованного на торгах автомобиля. Во время нахождения в отпуске специалист ведомства случайно обнаружила в центре города машину, которую должница скрывала от нового законного владельца.

Владелица транспортного средства имела задолженность по сводному исполнительному производству на сумму более 4 млн руб. Несмотря на предупреждения о возможных мерах принудительного взыскания, женщина не предпринимала попыток погасить долг. В ходе проверки ее имущественного положения была выявлена отечественная легковая машина, которая сначала была арестована и оставлена на ответственном хранении у должницы, а затем реализована на электронных торгах.

После продажи автомобиля гражданка отказалась добровольно передавать его покупателю и всячески уклонялась от встреч с представителями службы судебных приставов. Ситуацию разрешила случайность: сотрудник ведомства, находясь на отдыхе, заметила красный автомобиль Lada Vesta, припаркованный у одного из кафе в центре Добрянки. Пристав сразу опознала транспортное средство, числящееся в розыске как реализованное имущество.

Она оперативно связалась со своим подразделением, после чего машина была эвакуирована и передана новому собственнику.

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