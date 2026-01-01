Пермяк выплатил 30 тысяч рублей за оскорбительные посты в соцсети Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Перми был вынужден компенсировать моральный вред бывшей возлюбленной, которую он публично оскорблял в социальных сетях после расставания. Мужчина, не смирившись с разрывом отношений, начал публиковать фотографии женщины на своей странице, сопровождая их унизительными комментариями. Об этом сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю.

Пострадавшая обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства. К моменту рассмотрения гражданского дела ответчик уже привлекался к административной ответственности по статье «Оскорбление» и заплатил штраф 5 тыс. руб. Однако суд счел эти меры недостаточными для компенсации нравственных страданий истицы. Судья отметил, что публичный характер оскорблений усилил чувство унижения женщины, и постановил взыскать с обидчика 30 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

После вступления решения суда в законную силу дело было передано судебным приставам Мотовилихинского района. Поскольку должник добровольно не погасил задолженность в установленный срок, приставы применили меры принудительного исполнения. На имущество мужчины был наложен запрет на регистрационные действия с его квартирой, а также обращено взыскание на его доходы. Эти меры побудили должника оперативно выплатить всю сумму. Исполнительное производство завершено фактическим исполнением требований суда.

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