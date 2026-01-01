Жительница Прикамья потеряла 200 тысяч рублей из-за мошенников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Чайковского лишилась 200 тыс. руб. из-за мошенников, действовавших под видом курьеров. В Чайковском городском округе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой злоумышленников стала 50-летняя местная жительница, которая перевела преступникам свои сбережения, поверив в легенду о доставке букета цветов. Инцидент произошел, когда женщина находилась на рабочем месте. Об этом пишет ВЕТТА.

Ей поступил звонок в мессенджере от неизвестной, представившейся сотрудником службы доставки. Собеседница сообщила, что для получателя подготовлен подарок, и попросила продиктовать код из пришедшего SMS-сообщения. Полагая, что цветы прислал сын, потерпевшая назвала цифры. Сразу после этого на телефон женщины пришло уведомление о якобы оформленной от ее имени доверенности на жителя Украины.

В сфабрикованном документе мошенники указали права на заключение кредитных договоров и распоряжение имуществом. Испугавшись возможных последствий, жительница Чайковского попала под психологическое давление. Злоумышленники вновь связались с жертвой, предложив помощь в сохранении средств через так называемый «безопасный счет». Следуя их инструкциям, женщина забрала из дома около 200 тыс. руб. наличных и направилась в банк. Там она установила специальное мобильное приложение и через банкомат перевела деньги на указанные счета. После завершения операций, как и требовали мошенники, она удалила приложение, после чего связь с преступниками прервалась. В настоящее время следственный отдел МВД России по Чайковскому городскому округу проводит расследование.

Полиция напоминает основные правила финансовой безопасности: никому не сообщайте коды из SMS, так как сотрудники банков, операторы связи или курьерских служб никогда не запрашивают эту информацию по телефону; игнорируйте сообщения о подозрительных доверенностях, поскольку оформление юридически значимых документов дистанционно (по звонку) невозможно; не верьте внезапным помощникам, предлагающим срочные действия по спасению денег, так как это классическая схема мошенничества; если собеседник представляется сотрудником банка или правоохранительных органов, положите трубку и наберите официальный номер организации самостоятельно. Правоохранители призывают граждан обсуждать подобные случаи с пожилыми родственниками и коллегами, напоминая, что понятия «безопасный счет» не существует, а настоящие сотрудники полиции и банков никогда не просят переводить деньги под диктовку.

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