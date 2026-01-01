Прикамье подключили к Федеральной информационной системе омбудсменов
Соглашение подписали Игорь Сапко и Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко и федеральный Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова подписали соглашение о внедрении Федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ).
Основная задача этой системы заключается в объединении всех региональных омбудсменов в единое цифровое пространство, что позволит отслеживать, по каким вопросам обращаются граждане в различных субъектах РФ, быстрее находить решения и применять лучшие практики региональных уполномоченных.
Для заявителей это будет означать реальное сокращение сроков рассмотрения обращений, более понятный путь подачи жалоб и больший доступ к ресурсам и возможностям.
«Подключение уполномоченного по правам человека в Прикамье к цифровой платформе — важный шаг для повышения эффективности защиты прав жителей Прикамья. Новые цифровые инструменты помогут быстрее обрабатывать обращения, оперативно выстраивать взаимодействие с другими регионами и обеспечивать более прозрачный контроль того, как решаются вопросы граждан. Благодарю коллег из мининформразвития и связи Пермского края за помощь и сотрудничество!» — подчеркнул Игорь Сапко.
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