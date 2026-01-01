В техникумы и колледжи Прикамья на бюджетные места примут 17,4 тысячи абитуриентов Поделиться Твитнуть

Министерство образования и науки Пермского края сообщает, что в техникумах и колледжах Прикамья с 20 июня началась приемная кампания на 17 452 бюджетных места.

Наибольшее количество мест открыто в востребованных секторах экономики и социальной сферы, таких как:

— Машиностроение и металлургия — 3560 мест,

— Медицина и фармация — 1945 мест,

— Строительство и архитектура — 1755 мест,

— Наземный транспорт — 1415 мест,

— Педагогика и физическая культура — 1230 мест,

— IT и информационная безопасность — 1140 мест,

— Агротехнологии и ветеринария — 975 мест,

— Электро- и теплоэнергетика — 965 мест.

Также продолжается набор на специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» с квотой в 25 мест.

Заявления на очное обучение принимаются до 15 августа, а при наличии свободных мест — до 25 ноября. Для творческих и физически активных профессий, таких как дизайн, хореография, спорт, педагогика и другие, срок подачи документов сокращен до 10 августа.

Прием на очно-заочную и заочную формы обучения продолжается до 1 декабря. Документы можно подать двумя способами: лично в приемной комиссии или через портал «Госуслуги». Электронная подача позволяет автоматически подгружать данные, за исключением редких случаев, требующих подтверждения.

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