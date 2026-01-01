Пермские легкоатлеты завоевали две медали на Кубке России Екатерина Ивонина принесла команде золото Поделиться Твитнуть

фото: ВФЛА

В Чебоксарах завершился Кубок России по лёгкой атлетике. Спортсмены из Пермского края завоевали две медали, сообщили в ЦСП Пермского края и поздравили спортсменов с хорошим выступлением.

Екатерина Ивонина из спортивной школы «Старт» (тренер А. Попов) завоевала золотую медаль в беге на 3 тыс. м с препятствиями, показав результат 9 мин. 24,22 сек.

Дэниел Чугайнов из Кочёвской спортивной школы (тренеры А. Зайцев и А. Попов) занял второе место в беге на 5 тыс. м. Его результат составил 14 мин. 06,02 сек. Дэниелу немного не хватило, чтобы выполнить норматив мастера спорта России.

Захар Соболев из спортивной школы «Старт» (тренер Н. Суворов) установил личный рекорд в беге на 800 м, показав результат 1 мин. 47,81 сек. Он занял шестое место.

Станислав Угрин из спортивной школы «Старт» (тренер А. Попов) выступил в двух дисциплинах. В беге на 1500 м он занял шестое место с результатом 3 мин. 46,55 сек. В беге на 800 м его результат был 1 мин. 50,87 сек., и он занял 18-е место.

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