В Перми 12-летний зацепер госпитализирован с травмой ноги Следком на транспорте начал проверку Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Центральным МСУТ СК России

В Перми сотрудники Следственного комитета на транспорте устанавливают обстоятельства несчастного случая с 12-летним подростком.

Инцидент произошёл 21 июня на ст. Молодежная Свердловской железной дороги. Школьник, катавшийся на вагонах снаружи, получил травму ноги. Пострадавшего госпитализировали.

В связи с происшествием следком начал доследственную проверку по ст. 263 УК РФ, касающейся нарушений правил безопасности на ж/д транспорте.

В настоящее время проводится ряд первичных мероприятий для выяснения всех деталей произошедшего.

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