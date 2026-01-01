В Перми 12-летний зацепер госпитализирован с травмой ноги
Следком на транспорте начал проверку
В Перми сотрудники Следственного комитета на транспорте устанавливают обстоятельства несчастного случая с 12-летним подростком.
Инцидент произошёл 21 июня на ст. Молодежная Свердловской железной дороги. Школьник, катавшийся на вагонах снаружи, получил травму ноги. Пострадавшего госпитализировали.
В связи с происшествием следком начал доследственную проверку по ст. 263 УК РФ, касающейся нарушений правил безопасности на ж/д транспорте.
В настоящее время проводится ряд первичных мероприятий для выяснения всех деталей произошедшего.
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