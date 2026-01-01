В Частинском округе Прикамья начато расследование масштабной вырубки леса Ущерб превысил 550 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В результате проверки, проведённой прокуратурой, а Пермском крае выявлен факт незаконной вырубки леса. Речь об участке рядом с д. Шлыки Частинского муниципального округа. Ущерб, причинённый окружающей среде, оценивается в более 550 тыс. руб.

Материалы проверки были переданы в следственные органы для решения о привлечении виновных к уголовной ответственности.

На основании этих материалов было возбуждено уголовное дело по ст. 260 (ч. 3) УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Расследование по данному делу находится на особом контроле, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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