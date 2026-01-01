Пермское подразделение дорожного подрядчика отчиталось о 14,9 млрд рублей выручки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Уралмостострой» обнародовало отчет генерального директора по результатам работы за 2025 год. Документ показывает, что наибольшая доля доходов предприятия — порядка 80% от общей выручки — сформирована за счет реализации проектов на территории Прикамья. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Прикамье".

Согласно отчету, выручка пермского подразделения «Мостоотряд № 123» в прошлом году достигла 14,9 млрд руб. Общий объем выручки всей группы компаний составил 18,85 млрд руб. Чистая прибыль АО «Уралмостострой» по итогам года равна 236 млн руб.

Предприятие активно работает не только в Пермском крае, но и в Башкирии, а также в Свердловской и Челябинской областях. При этом именно Прикамье остается ключевым регионом присутствия: в 2025 и 2026 годах компания одержала победу в 91 тендере на выполнение подрядных работ в регионе.

Напомним, до весны 2026 года юридический адрес АО «Уралмостострой» находился в Уфе, после чего регистрация была перенесена в Пермь. Сегодня предприятие считается крупнейшим дорожным подрядчиком в Пермском крае.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.