В ДТП в Прикамье погибла мотоциклистка
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В выходные на трассе Кунгур—Ашап—Бажуки в Пермском крае произошло смертельное ДТП: перевернулся мотоцикл REGULMOTO. Как уточнили в Поисково-спасательной службе КМО, авария случилась 20 июня в 23:20.
Когда на место прибыли спасатели, девушка 2004 г.р. ещё была жива, ей оказали первую медпомощь и передали бригаде скорой для дальнейшей транспортировки.
Пострадавшая умерла по пути в медучреждение.
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