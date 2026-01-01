В ДТП в Прикамье погибла мотоциклистка Поделиться Твитнуть

фото: ПСС КМО

В выходные на трассе Кунгур—Ашап—Бажуки в Пермском крае произошло смертельное ДТП: перевернулся мотоцикл REGULMOTO. Как уточнили в Поисково-спасательной службе КМО, авария случилась 20 июня в 23:20.

Когда на место прибыли спасатели, девушка 2004 г.р. ещё была жива, ей оказали первую медпомощь и передали бригаде скорой для дальнейшей транспортировки.

Пострадавшая умерла по пути в медучреждение.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.