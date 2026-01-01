За сутки в Пермском крае случилось семь пожаров Никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки, 21 июня 2026 года, на территории Пермского края было ликвидировано семь пожаров. Четыре возгорания произошли в Перми, по одному — в Краснокамском, Александровском и Кунгурском муниципальных округах.

Жертв среди населения нет, однако один человек получил травмы.

Для стабилизации пожарной обстановки 21 июня в регионе работали 190 профилактических групп общей численностью 452 человека. В ходе их деятельности:

— осуществлено 1705 обходов жилых домов;

— проинструктирован по мерам пожарной безопасности 2701 человек;

— распространено 2079 памяток и листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона с напоминанием: при обнаружении признаков пожара необходимо немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».

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