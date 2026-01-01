Глава СКР запросил доклад по уголовному делу о разрушающемся доме в Березниках Здание построено в 1949 году и признано аварийным Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В Информационный центр Следственного комитета России поступило обращение от жильцов многоквартирного дома на ул. Челюскинцев в Березниках Пермского края. В обращении говорится о ненадлежащем обслуживании и содержании здания, построенного в 1949 году. Дом находится в аварийном состоянии: разрушаются несущие конструкции, перекрытия и фасад, подвал затоплен, вентиляционная система не работает, в жилых помещениях появились сырость и плесень.

Несмотря на многочисленные жалобы жильцов, меры по решению проблемы не предпринимаются. Обращения в различные инстанции не дали результатов. В связи с этим СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования и принимаемых мерах по защите прав жильцов. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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