В Перми внесены изменения в расписание автобусов Движение корректируется по просьбам пассажиров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 22 июня в Перми на маршруте №60, соединяющем ДДК им. Кирова и Комсомольскую площадь, скорректировали расписание отправлений автобусов по будням и выходным. Об этом сообщает Гортранс.

На маршруте №15, следующем из Южной в сторону ДДК им. Кирова и Центрального рынка, продлили движение от остановки «ДДК им. Кирова» до «Южная» в интервале с 14:00 до 15:00. Также вдвое увеличили количество рейсов от «Южной» с 15:00 до 16:00.

Кроме того, с 20 июня на маршруте №10, связывающем м/р Садовый и Нагорный, увеличили количество рейсов в будни. А автобусы №71, курсирующие между ул. Гатаулина и сквером им. Решетникова, изменили расписание из-за дорожной ситуации.

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