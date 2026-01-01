В Перми продлили льготный выкуп земли под домами и гаражами Приобрести земельный участок за 1,5% от кадастровой стоимости можно до 1 июля Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю

Жители Перми, владеющие индивидуальными жилыми домами или частными гаражами, могут воспользоваться возможностью выкупа земельных участков по сниженной цене. В городском департаменте земельных отношений напомнили о необходимости успеть с подачей документов в установленный срок.

До 1 июля этого года в Перми действует льготная ставка — собственники имеют право приобрести землю под своими объектами за 1,5% от кадастровой стоимости. Эта возможность распространяется на участки, предоставляемые в собственность без проведения торгов. Заявления, поступившие в ведомство до указанной даты, будут рассмотрены по старым правилам, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 1 июля порядок определения цены изменится в соответствии с новыми нормами регионального законодательства. В частности, с 1 июля стоимость выкупа составит 60% от кадастровой стоимости, а с 1 января 2027 года цена будет установлена на уровне 100% от кадастровой стоимости участка.

Для оформления прав собственности нужно обратиться в департамент земельных отношений администрации Перми с заявлением о предоставлении участка без проведения торгов. Подать пакет документов можно в электронном виде через портал «Госуслуги» (для лиц старше 16 лет) либо лично через любой офис МФЦ.

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