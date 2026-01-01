На предстоящей неделе в Прикамье будет тепло и дождливо Пермские синоптики рассказали что ждёт жителей региона в конце июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на четвертой неделе июня сохранится умеренно тёплая, но очень сырая погода. Средняя температура будет около нормы, а вот дождей выпадет в 2–3 раза больше обычного. Осадки распределятся крайне неравномерно: они будут носить ливневый характер, а самые сильные грозы придутся на середину и конец недели. Об этом сообщается в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».

В понедельник, 22 июня, регион окажется в тёплом секторе активного циклона. С юга на север пройдёт холодный фронт, который принесёт ливни, грозы и порывистый ветер до 20 м/с и выше, особенно на востоке. Перед фронтом воздух успеет прогреться до +25…+27 °С на севере и до +22 °С на юге. После прохождения фронта ночью во вторник похолодает до +11…+16 °С, а днём вновь потеплеет до +21…+26 °С, но локальные ливни и грозы сохранятся, особенно ближе к вечеру.

В среду центр циклона сместится в Республику Коми, что вызовет усиление дождей по всему Пермскому краю. В отдельных районах за сутки может выпасть до половины месячной нормы осадков. Из-за плотной облачности дневного прогрева почти не будет: ночью ожидается +12…+17 °С, днём — от +16 до +21 °С, в Перми — +13…+15 °С ночью и +17…+19 °С днём.

В четверг и пятницу погода станет спокойнее: дожди почти прекратятся, установится сухая и умеренно тёплая погода. Ночью температура опустится до +9…+14 °С (в Перми — +11…+13 °С), а днём составит +18…+23 °С (в Перми — около +20…+22 °С). В ночь на четверг кратковременные ливни возможны лишь на севере. В выходные новый циклон из Прикаспия может принести очередную порцию сильных дождей на юг и в центр региона, однако сильного похолодания не ожидается — днём температура останется на уровне около +20 °С.

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