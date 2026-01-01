В Перми откроется выставка «От Бреста до Урала» (12+) Она посвящена первым дням Великой Отечественной войны Поделиться Твитнуть

Фото: Исторический парк «Россия - Моя история» Пермь / vk.com/myhistoryperm

С 23 июня в Историческом парке (ул. Монастырская, 2, к. 1) начнёт свою работу выставка под названием «От Бреста до Урала: первые дни войны» (12+). Этот проект является результатом сотрудничества с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны, Национальным архивом Республики Беларусь и Центральным музеем Великой Отечественной войны (Музей Победы, Москва).

Выставка посвящена героизму как на фронте, так и в тылу в первые дни войны. 22 июня 1941 года стало днём, который изменил жизнь миллионов людей. В этот день гитлеровская Германия, нарушив договор о ненападении, начала военные действия против Советского Союза. Первыми, кто принял на себя удар, были пограничники и передовые подразделения Красной Армии, включая бойцов 112-й стрелковой дивизии, формировавшейся в Молотовской области.

Посетители смогут узнать о судьбах мирного населения, попавшего под оккупацию, о концлагерях и гетто, а также о формировании партизанских отрядов, которые начали возникать в Белорусской ССР уже 26 июня 1941 года. В это время жители Перми (тогда Молотова) также начали выстраиваться в очереди к военкоматам, чтобы защитить свою страну.

На выставке будут представлены уникальные документы и фотографии из белорусских архивов, которые помогут посетителям лучше понять, как началась война и как она отразилась на жизни людей.

Пермяки и гости столицы Прикамья смогут прийти на выставку со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00. Она продлится до 30 сентября.

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