В пермском аэропорту вновь массово задерживаются рейсы Накануне в Прикамье объявлялся режим беспилотной опасности Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Утром в воскресенье, 21 июня, в аэропорту Большое Савино произошли масштабные сбои в графике движения воздушных судов. В терминале наблюдаются как задержки, так и отмены рейсов. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

В частности, авиакомпания «Победа» отменила рейс ДР 433 (и обратного ДР 434) Москва (Шереметьево) — Пермь. Согласно первоначальному расписанию, борт должен был совершить посадку в Перми в 03:50 по местному времени, а вылететь обратно в столицу — в 06:10. Причины отмены не уточняются.

Как ранее писал «Новый компаньон», накануне из-за атак беспилотников на российские регионы этот же борт вылетел из Перми с большой задержкой.

Сейчас задерживаются прилёты и вылеты и других авиакомпаний из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Сургута и Сочи.

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