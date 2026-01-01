В Прикамье прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия депутатов Александровска Два «народных избранника» нарушили закон о противодействии коррупции Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Александровске прокуратура инициировала процесс по досрочному прекращению полномочий двух депутатов городской думы. Это решение связано с выявленными фактами несоблюдения требований ФЗ «О противодействии коррупции» и ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации издания, прокурор города внёс представление в адрес местной думы с требованием о досрочном прекращении полномочий депутатов, которые, по мнению прокуратуры, утратили доверие. Однако это представление не было рассмотрено должным образом, и меры по добровольному устранению нарушений не были приняты.

В результате, как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», прокуратура обратилась в Александровский городской суд с административным исковым заявлением. Суд принял иск к производству.

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