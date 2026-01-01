В Прикамье у отца с дочерью загорелся электросамокат Происшествие случилось в Кизеле Поделиться Твитнуть

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В Кизеле на ул. Чкалова произошёл инцидент с возгоранием личного электротранспорта. Во время совместной прогулки отец и дочь услышали громкий хлопок, после чего из аккумуляторного отсека самоката повалил густой дым.

Действуя оперативно и хладнокровно, мужчина немедленно отвел ребёнка на безопасное расстояние и вызвал сотрудников пожарной охраны. Благодаря своевременным действиям травм ни у кого не было, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Прибывшие расчеты ликвидировали возгорание на площади 0,5 кв. м. По предварительной информации, причиной происшествия стал недостаток конструкции электрооборудования устройства.

Для предотвращения подобных ситуаций в МЧС по региону настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности при эксплуатации гаджетов: не оставлять технику на зарядке без присмотра, отключать устройство от сети сразу после достижения полного заряда, отказаться от использования аккумуляторов с видимыми повреждениями, а в случае возгорания ни в коем случае не пытаться тушить электроприбор самостоятельно, а сразу звонить по номерам 101 и 112.

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