Более 73% собранных в Прикамье налогов направлены в федеральный бюджет По этому показателю регион занимает в стране четвёртое место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Счетная палата России опубликовала доклад «О ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ в январе-марте 2026 года». Как следует из документа, на 1 апреля 2026 года в консолидированный бюджет Пермского края было зачислено 26,4% от общей суммы собранных налогов. Остальные 73,6% направлены в федеральный бюджет. На публикации первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

По объёму перечислений собранных налогов в бюджет страны Прикамье занимает четвертое место после ЯНАО, ХМАО и Оренбургской области.

По данным минфина Прикамья, за четыре месяца текущего года объём доходов консолидированного бюджета региона составил 107,9 млрд руб. Основной объём доходов традиционно составили налоговые и неналоговые поступления, из них 23,614 млрд руб. — налог на прибыль организаций, 29,361 млрд руб. — НДФЛ. Налоги на имущество выросли на 3,3% год к году и составили 11,206 млрд руб. (39,4% от годового плана).

В том же докладе Счётной палаты сказано, что в первом квартале 2026 года в Пермском крае поступления налога на прибыль предприятий снизились на 17,7%.

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