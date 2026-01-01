В Прикамье из реки достали автомобиль с телом 35-летней женщины Поделиться Твитнуть

фото: ПСС КМО

В субботу, 20 июня, в 3:20 утра на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа позвонил оперативный дежурный ЕДДС КМО. Он сообщил, что в р. Ирень, рядом со съездом с трассы Р-243 на 90 км, на дне реки найден автомобиль. Спасатели ГОР 7 немедленно отправились на место происшествия.

Прибыв на берег реки, спасатели оценили ситуацию и решили привлечь к работам водолазов.

В 8:30 водолазы МБУ «ПСС КМО» начали работу. Из автомобиля было извлечено тело женщины 1991 г.р. Его доставили на берег. Затем спасатели вытащили на берег и автомобиль ВАЗ 2106.

фото: ПСС КМО

Тело погибшей передали сотрудникам полиции.

В ГУ МВД России по региону заявили, что женщина была за рулём и стала жертвой ДТП. Она не справилась с управлением, съехала с дороги и допустила опрокидывание транспортного средства в водоём.

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