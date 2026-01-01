Бывшие топ-менеджеры пермской «Телты» обжаловали приговор в кассации Они осуждены за хищения Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Бывшие топ-менеджеры пермского завода «Телта» подали кассационную жалобу на приговор, вынесенный им за хищения при поставках полевых телефонов для нужд Минобороны в рамках гособоронзаказа. Об этом стало известно РИА Новости.

В октябре прошлого года Московский суд приговорил Игоря Морозова, основателя ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину к реальным срокам лишения свободы. Четвертый фигурант, Антон Пальмов, получил условное наказание. Осужденные подали апелляцию, но Мосгорсуд оставил приговор без изменений. После этого они обратились в вышестоящую судебную инстанцию.

«Кассационная жалоба зарегистрирована», — отмечается в материалах дела.

По данным суда, в 2014-2015 годах «Телта» заключила контракт на поставку 7 тыс. полевых телефонов для Минобороны. Однако часть комплектующих была закуплена в Китае по заниженной цене, что позволило снизить стоимость готового изделия. При этом конечная цена телефона по контракту осталась прежней, что привело к ущербу для государства в размере 33 млн руб.

Кроме того, в рамках второго уголовного дела, связанного с мошенничеством, суд приговорил Морозова к 10 годам лишения свободы, а Высокова и Гришину — к 12 годам. Выяснилось, что фигуранты похитили 48 млн руб. при выполнении госконтрактов с 2017 по 2023 год. На этот приговор также были поданы апелляционные жалобы.

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