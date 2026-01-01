Жителей Прикамья предупредили о грозах и ливнях с сильным ветром 21 июня Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

По информации Пермского ЦГМС, 21 июня в Пермском крае возможны сильные дожди, грозы, а в некоторых районах — туман. Во время грозы могут наблюдаться порывы ветра до 15-20 м/с.

В связи с этим в ЕДДС рекомендовали держаться подальше от деревьев, различных конструкций и линий электропередачи, а также не парковать автомобили вблизи них.

При возникновении аварий на электросетях следует обесточить все электрические приборы и соблюдать меры пожарной безопасности.

Водителям предписывается быть особенно внимательными на дороге, не превышать скорость, избегать резких маневров и торможений, а также соблюдать безопасную дистанцию. Учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходам нужно проявлять осторожность при переходе проезжей части.

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