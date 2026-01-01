За сутки в Пермском крае потушили четыре пожара Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 19 июня 2026 года, в Пермском крае потушили четыре пожара. Один из них произошёл в Перми, по одному — в Пермском, Карагайском и Кизеловском муниципальных округах. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, никто не погиб, однако один человек получил травмы.

Для предотвращения новых пожаров 19 июня в Пермском крае работали 189 профилактических групп, состоящих из 459 человек. Они осмотрели 1 698 жилых домов, обучили правилам пожарной безопасности 2 589 человек, раздали 2 286 информационных листовок.

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