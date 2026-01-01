Житель Прикамья заявил о владении 46 квартир и домов Ещё один пермяк имеет в собственности 201 автомобиль Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Пермскому краю предоставило данные о размерах коллекций имущества жителей края, владеющих наибольшим количеством автомобилей, квартир и земельных участков, об этом пишет v-kurse.ru.

Анализ расчётов по имущественным налогам за 2025 год показал, что в регионе есть житель, владеющий 201 автомобилем. Год назад рекордсмен имел 200 машин.

Самая большая коллекция жилой недвижимости в крае принадлежит прикамцу, у которого насчитывается 46 квартир и домов.

А рекорд по владению земельными участками принадлежит жителю Пермского края, в собственности которого 1442 надела.

Также в крае есть человек, который владеет 230 капитальными нежилыми сооружениями.

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