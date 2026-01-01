В Пермском крае 20 июня введён режим «Ковёр» в радиусе 150 км Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

20 июня в Пермском крае введён режим «Ковёр». Сначала он вводился в радиусе 100 км, потом был расширен до 150 км, сообщает РСЧС.

Для обеспечения безопасности полётов аэропорт Большое Савино временно ограничил приём и выпуск воздушных судов, уведомили в Росавиации.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае действует режим «Беспилотная опасность». В городе завыли сирены.

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