В Пермском крае выявлено недостоверное декларирование 7 тысяч тонн зерна Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С начала года Управление Россельхознадзора в Пермском крае вынесло 28 предупреждений о нарушениях в области качества и безопасности зерна. Эти нарушения касались недостоверного декларирования серийного производства и включали 7011,8 тонн зерна (пшеница, ячмень, рожь и овёс), что было выявлено на основании данных Росаккредитации.

Только 17 июня сотрудники управления обнаружили, что СПК «Кинделино» из Кунгурского муниципального округа Пермского края предоставило недостоверные данные о 700 тоннах пшеницы, предназначенной для пищевых целей.

Недостоверность декларации была выявлена при проверке данных в реестре деклараций о соответствии, размещённых на сайте Росаккредитации. Оказалось, что при определении содержания токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в протоколах испытаний использовались методики, которые не могли применяться для этих исследований.

В результате 17 июня Россельхознадзор аннулировал декларацию о соответствии и вынес СПК «Кинделино» предостережение о нарушении требований по качеству и безопасности зерна и его производных.

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