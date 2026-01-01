Кадастровые инженеры обследуют в Пермском крае более 65 тысяч объектов недвижимости Поделиться Твитнуть

В Пермским крае Росреестр продолжает комплексные кадастровые работы (ККР). В 2026 году они охватят 780 кадастровых кварталов и 41 муниципальное образование специалисты обследуют более 65 тыс. объектов недвижимости.

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, в план работ включены 92 садоводческих некоммерческих товарищества (СНТ) в таких городах, как Пермь, Березники, Кунгур, Лысьва, Соликамск, Верещагино, Горнозаводск и Пермский муниципальный округ, а также 28 гаражно-строительных кооперативов (ГСК) в Краснокамске, Кунгуре, Соликамске и Добрянке.

Основным критерием для проведения ККР является минимальное количество объектов недвижимости с определёнными границами. В крае такими территориями чаще всего являются садоводческие и гаражные объединения. Поэтому в ближайшие годы работы будут сосредоточены в кадастровых кварталах, где расположены сады и гаражи.

Основная цель ККР — это установление границ всех объектов недвижимости в кадастровом квартале и внесение соответствующих данных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

На некоторых территориях работы уже завершены, и актуальная информация о более чем 10 тыс. объектах внесена в ЕГРН. Это касается СНТ «Лесная поляна» и СНТ «Электрон-2» в Перми, а также КС «Ветер» в Верещагино. Кроме того, работы завершены в ГСК №1, ГСК №2, ГСК №68 и ГСК №7 в Краснокамске.

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