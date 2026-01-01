Распоряжение продавать бензин только жителям Прикамья оказалось фейком Опровержение опубликовали в ЦУР Пермского края Поделиться Твитнуть

ЦУР Пермского края разоблачил очередной фейк в соцсетях. Речь идёт о посте, в котором сказано, что с 20 июня в Прикамье автомобильное топливо якобы будут отпускать только для машин с номерными знаками, где указан регион 159, 59 (Пермский край) и 81 (ЛНР). Будто бы такое распоряжение издал губернатор Дмитрий Махонин «в связи с необходимостью обеспечения стабильного снабжения топливом приоритетных потребителей, а также в целях предотвращения ажиотажного спроса».

В пресс-службе администрации губернатора края заявили, что такого распоряжение не было, а информация, распространяемая в посте, не соответствует действительности.

ЦУР Пермского края советует доверять новостям только официальных источников.

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