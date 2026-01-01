В аэропорту Перми 20 июня задержано более десятка рейсов
Отставание от графика достигает 20 часов
Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, 20 июня на прилёт и на вылет задержаны более десятка рейсов.
Так, рейс в Анталью (U6 1559) отложен с 23:40 19 июня до 18:15 20 июня.
Рейсы в Сочи (424 и FV 6130) задержаны до 12:10 и 21:45 соответственно.
Рейс ДР 434 из Перми в московский аэропорт Внуково вылетит с опозданием на восемь часов в 14:05, а рейс FV 6378 в Шереметьево — на семь (в 13:40).
На прилёт задержаны рейсы U6 1560 из Антальи; FV 6129, ДР 365 и 423 из Сочи; FV 6377 из Москвы; ДР 1569 из Санкт-Петербурга.
В аэропорту пассажирам посоветовали следить за информацией на сайте.
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