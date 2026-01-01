На СВО погиб житель Прикамья Евгений Шишкин У него осталось двое детей Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В ходе спецоперации при выполнении боевых задач погиб житель Пермского края Евгений Шишкин. Информация об этом появилась на официальной странице Очёрского муниципального округа в соцсетях.

Евгений Шишкин родился 17 августа 1979 года Челябинске. В сентябре 1996 года он поступил в первый класс средней школы №8 Коркино (Челябинская область) и окончил 9 классов. После этого там же окончил ПТУ №14 по специальности «Мастер общестроительных работ».

В ноябре 1998 года его призвали армию. С января 2001 года по 2005 год он проходил службу по контракту, был участником Второй Чеченской войны.

В мае 2004 года мужчина вступил женился на Наталье Шишкиной, и у них родилась дочь. В 2009 году Евгений переехал с семьёй в п.Павловский Пермского края. В 2014 году родился его сын. С тех пор вся семья жила в Павловском.

В апреле 2025 года мужчина поступил на военную службу по контракту и отправился в зону проведения специальной военной операции, а 29 августа того же года погиб, исполняя обязанности военной службы. Подробности не уточняются.

Как сообщили в местной администрации, мужчину похоронят на родине в Челябинске.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.