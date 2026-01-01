Прикамское предприятие «Политэкс» запустит производство полипропиленовой нити Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил предприятие «Политекс» на территории опережающего развития (ТОР) «Нытва». Компания специализируется на производстве тканого геотекстиля из полипропиленовых нитей, который применяется в дорожном строительстве, логистике и сельском хозяйстве.

В 2025 году «Политекс» начал строительство нового цеха по производству полипропиленовой нити. Монтаж и пусконаладку оборудования планируется завершить до конца 2026 года. С момента получения статуса резидента ТОР предприятие инвестировало в модернизацию 181,9 млн руб. и создало 15 новых рабочих мест. Генеральный директор компании Андрей Ким отметил, что запуск собственного производства сырья позволит снизить зависимость от импорта и выйти на новые рынки.

Дмитрий Махонин подчеркнул важность поддержки резидентов ТОР и стимулирования их участия в государственных закупках благодаря конкурентоспособности продукции.

ТОР «Нытва» функционирует с 2019 года. На данный момент здесь зарегистрированы 19 резидентов, которые создали около 500 рабочих мест и привлекли 1,18 млрд руб. инвестиций. Предприятия площадки производят запчасти, насосы, пиломатериалы и экологичную посуду. Для резидентов предусмотрены налоговые льготы: ставка налога на прибыль составляет 5% в первые пять лет, также они освобождены от уплаты налогов на имущество и землю.

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