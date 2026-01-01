Прикамское предприятие «Политэкс» запустит производство полипропиленовой нити

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  Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил предприятие «Политекс» на территории опережающего развития (ТОР) «Нытва». Компания специализируется на производстве тканого геотекстиля из полипропиленовых нитей, который применяется в дорожном строительстве, логистике и сельском хозяйстве.

В 2025 году «Политекс» начал строительство нового цеха по производству полипропиленовой нити. Монтаж и пусконаладку оборудования планируется завершить до конца 2026 года. С момента получения статуса резидента ТОР предприятие инвестировало в модернизацию 181,9 млн руб. и создало 15 новых рабочих мест. Генеральный директор компании Андрей Ким отметил, что запуск собственного производства сырья позволит снизить зависимость от импорта и выйти на новые рынки.

Дмитрий Махонин подчеркнул важность поддержки резидентов ТОР и стимулирования их участия в государственных закупках благодаря конкурентоспособности продукции.

ТОР «Нытва» функционирует с 2019 года. На данный момент здесь зарегистрированы 19 резидентов, которые создали около 500 рабочих мест и привлекли 1,18 млрд руб. инвестиций. Предприятия площадки производят запчасти, насосы, пиломатериалы и экологичную посуду. Для резидентов предусмотрены налоговые льготы: ставка налога на прибыль составляет 5% в первые пять лет, также они освобождены от уплаты налогов на имущество и землю.

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