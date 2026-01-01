В Мотовилихинском районе Перми появится центр поддержки участников СВО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Мотовилихинском районе Перми появится центр поддержки участников СВО и членов их семей «Помощь здесь». Соответствующее распоряжение за подписью главы района опубликовано на сайте городской администрации.

«Районный центр поддержки участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и членов их семей «Помощь здесь» при администрации Мотовилихинского района Перми создается в соответствии с с распоряжением губернатора Пермского края от 7 февраля 2023 года», — говорится в пояснительной записке к документу.

Проект «Помощь здесь» в Пермском крае — это сеть региональных центров поддержки, созданная для оказания адресной помощи участникам СВО и членам их семей. В центрах можно получить юридическую, психологическую, социальную и бытовую поддержку.

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