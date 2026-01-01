В Перми выходные будут теплыми и дождливыми Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Сервис «Яндекс Погода» с помощью технологии «Метеум» подготовил прогноз на выходные. Суббота и воскресенье ожидаются теплыми, но с осадками.

20 июня, в субботу, днем температура поднимется до +22°С, утром будет +19°С, вечером — около +20°С. Ночью столбики термометров опустятся до +17°С. Ожидается небольшой дождь. Ветер южный, днем сменяющийся на юго-восточный, с порывами до 10 м/с.

21 июня, в воскресенье, погода останется схожей. Утром температура составит +19°С, днем воздух прогреется до +23°С, к вечеру остынет до +22°С. Ночью похолодает до +19°С. Также прогнозируется небольшой дождь. Ветер южный, днем — восточный, с порывами до 10 м/с.

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