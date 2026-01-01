Пермяк взыскал с мебельной компании более 690 тысяч рублей за непоставленные стулья Решение суда пока не вступило в законную силу Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск местного жителя к мебельной компании, которая не выполнила условия договора поставки. Ответчик обязан вернуть покупателю стоимость товара, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

В августе 2025 года истец дистанционно через мессенджер заключил договор на покупку пяти стульев Broche общей стоимостью 268 450 руб. По условиям соглашения, покупатель внес 100%-ную предоплату, а компания обязалась доставить товар в течение 50 рабочих дней. Однако в установленный срок мебель так и не поступила.

Пермяк попытался решить вопрос в досудебном порядке, направив претензию с требованием вернуть деньги и выплатить неустойку, но компания проигнорировала обращение. Тогда потребитель обратился в суд.

Суд установил, что ответчик нарушил сроки поставки предварительно оплаченного товара. В результате с мебельной компании взыскано: 268 450 руб. — стоимость непоставленной мебели; 186 572,75 руб. — неустойка; 10 тыс. руб. — компенсация морального вреда; 232 511,38 руб. — штраф за нарушение прав потребителя; госпошлина в доход бюджета.

Общая сумма взыскания превышает 697 тыс. руб. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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