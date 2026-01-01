Запущен регулярный водный маршрут «Пермь – Усть-Качка» Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В пятницу, 19 июня, состоялось открытие нового пассажирского маршрута по воде, соединяющего Пермь и курорт "Усть-Качка". Первый рейс выполнил скоростной катер «Колва», принадлежащий Пермскому речному пароходству. Путь между конечными точками занял 1 час 10 минут. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Пассажирам рейса вручили памятные билеты и подарки от перевозчика. В первые недели работы катер будет находиться в режиме тестирования для отладки четкого расписания. Маршрут будет работать ежедневно, включая выходные, до 30 сентября. За сезон 2026 года запланировано более 400 рейсов.

Стоимость билета составляет 500 руб. Катер выполняет по два рейса в день в каждом направлении с промежуточной остановкой в Краснокамске.

Отправление из Перми (причал №1 Речного вокзала): 9:00 и 15:00. Отправление из Усть-Качки: 11:10 и 17:10.





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