Суд обязал мэрию Перми изменить формулировку увольнения экс-главы Индустриального района Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск прокуратуры об изменении основания увольнения бывшего главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. Согласно решению суда, формулировка его ухода с должности должна быть изменена на «в связи с утратой доверия». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Дмитрий Дробинин руководил районом с октября 2021 года по январь 2024 года и изначально покинул пост в связи с истечением срока контракта. Однако позже в отношении него было возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к мошенничеству и получении взятки. Апелляционная инстанция приговорила экс-чиновника к четырем годам лишения свободы.

Прокуратура усмотрела в действиях Дробинина конфликт интересов во время его работы на посту главы района, что делает увольнение по истечении срока договора незаконным. Сам бывший чиновник не признал вину ни по уголовному делу, ни в рамках административного иска.

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