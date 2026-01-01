ХК «Молот» продлил контракт с Артуром Ярашевым Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Пермский хоккейный клуб «Молот» определился с составом на новый сезон. Команда продлила соглашение с 23-летним нападающим Артуром Ярашевым, который является воспитанником местной школы хоккея. Прошедший сезон стал для него вторым во Всероссийской хоккейной лиге: в 17 матчах форвард отметился одной результативной передачей.

Также ряды «Молота» пополнили два опытных игрока. Из нефтекамского «Тороса» перешел 26-летний защитник Вадим Чеботарев. На его счету 115 матчей в ВХЛ и 9 (1+8) баллов по системе «гол+пас».

Вторым новичком стал 29-летний нападающий Роман Опалев. В сезоне 2022/23 он завоевал бронзовые медали ВХЛ в составе новокузнецкого «Металлурга», а через два года выиграл Кубок чемпиона России с ХК «Торпедо-Горький». В лиге Опалев провел 423 матча, набрав 254 (78+176) балла при показателе полезности «+23».

Одновременно с этим клуб покидают два игрока. Воспитанник пермского хоккея Дмитрий Аржанов продолжит карьеру в другой команде. Ранее о своем уходе объявил многолетний капитан «Молота» Арсений Ерохин.

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