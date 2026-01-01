Двух подростков отправили под домашний арест за избиение пермяков Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Следственный отдел по Свердловскому району Перми возбудил уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на местных жителей. Им инкриминируется хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Поводом для расследования стало сообщение в социальных сетях о том, что подростки нанесли удары двум горожанам. Потерпевшим была оказана медицинская помощь.

Фигуранты дела были задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас следователи проводят допросы свидетелей и назначают необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.

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