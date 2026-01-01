Мать спасла четверых детей при пожаре в частном доме в Прикамье Никто не пострадал Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В селе Етыш Чернушинского муниципального округа произошло возгорание частного жилого дома на ул. Балезина. Дочь разбудила мать и сообщила о пожаре на веранде.

Женщина быстро сориентировалась: собрала всех детей и через оконный проем вывела их на улицу. Благодаря оперативным действиям матери никто из членов семьи не пострадал.

Для ликвидации огня площадью 64 кв. м прибыли 12 пожарных и пять единиц техники. Сейчас дознаватель МЧС России устанавливает причину произошедшего.

Ведомство напоминает о важности установки пожарных извещателей, которые своевременно предупреждают об опасности, и призывает при возникновении пожара звонить по номерам 01, 101 или 112.

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