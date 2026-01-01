Пермское УФАС запретило рекламу курса психологии Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы пресекло распространение недостоверной рекламы ВКонтакте. Ведомство признало нарушающим законодательство рекламный пост группы «Академия женских профессий», предлагавшей обучение по курсу «Семейная психология».

Поводом для проверки стала жалоба пользователя, который увидел в новостной ленте коммерческое сообщение с пометкой «реклама» и предложением пройти обучение бесплатно. Однако при попытке воспользоваться акцией выяснилось, что курс является платным.

Антимонопольное ведомство установило, что реклама содержит не соответствующие действительности сведения об условиях приобретения услуги. Закон о рекламе запрещает распространять информацию, в которой искажены данные о стоимости товара или услуги. Пермское УФАС признало рекламу обучающего курса, распространенную в группе «Академия женских профессий», нарушающей Закон о рекламе.

В ходе рассмотрения дела рекламодатель прекратил распространение недостоверной рекламы.

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