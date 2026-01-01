В реке на юго-востоке Прикамья обнаружили тело мужчины Инцидент случился рядом с деревней Проносное Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Березовском муниципальном округе в акватории реки Барда спасатели нашли тело мужчины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, 18 июня в 15:30 на дежурный пост ведомства поступила информация, что из акватории Барды недалеко от д. Проносное извлекли тело мужчины.

На место происшествия прибыли четыре спасателя и две спецмашины РСЧС.





В ведомстве рассказали, что личность погибшего установлена. Иные подробности инцидента не уточняются.

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