Эксперт рассказал о необходимом размере ключевой ставки для запуска инвестиций По мнению директора ЦМАКП, она должна составлять 7-8,5% Поделиться Твитнуть

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Для преодоления структурных ограничений и выхода на устойчивый экономический рост ключевая ставка должна быть снижена до 7-8,5%. Такое мнение на инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЁТ! Красноярск» высказал Дмитрий Белоусов, заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По его оценке, текущая денежно-кредитная политика не создаёт стимулы для инвестиций. Главной проблемой Дмитрий Белоусов назвал не столько высокую стоимость кредитов, сколько альтернативу в виде депозитов.

«Проблема в том, чтобы мы не конкурировали держанием денег с инвестициями. Мы создали ситуацию, когда проще и надёжнее держать деньги на счетах, держать деньги в ОФЗ, чем заходить в инвестиционные проекты, у которых непонятно, как они будут окупаться и что там будет происходить с костами», — пояснил Белоусов.

По его мнению, для преодоления структурных ограничений экономике необходим рост ВВП порядка 3% в год. «Такие возможности есть, учитывая массу не очень эффективно используемого труда. Поэтому нужны инвестиции порядка 4,5% ВВП», — отметил он.

При этом текущий уровень ставки не позволяет добиться нужных пропорций. По словам эксперта, «разного рода оценки показывают, что «сколько надо» начинается от 8,5 до 7% — когда ставка уже достаточно низкая, чтобы вписываться в разумные инвестиционные циклы. Он отметил также, что ключевой вопрос — не в достижении конкретного значения ставки (12 или 13%), а в том, удастся ли властям с помощью монетарных и бюджетных инструментов обеспечить высокий темп роста в ближайшие пять лет.

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