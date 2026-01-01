Пермский край входит в тройку лидеров по доступности мер поддержки участников и ветеранов СВО на «Госуслугах» «В цифру» в Прикамье переведено более 60% всех государственных и муниципальных услуг Поделиться Твитнуть

Ветеран СВО Алексей Соловьёв Фото: пресс-служба Министерства информационного развития и связи Пермского края

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Прикамье последовательно расширяется система мер поддержки, повышается адресность помощи и укрепляются социальные гарантии. На портале «Госуслуги» доступен и постоянно обновляется специальный раздел с информацией о федеральных, региональных и муниципальных льготах, выплатах и других мерах социальной поддержки участников СВО и ветеранов боевых действий.

По словам главы Минсвязи Пермского края Петра Шиловских, сегодня более 60% всех государственных и муниципальных услуг региона уже доступны в цифровом виде.

«Мы активно работаем не только над цифровизацией, но и оптимизацией этих услуг, чтобы они были выполнены для жителей региона более качественно и быстро. Кроме того, сейчас в каждом филиале МФЦ доступно 65 видов поддержки для военнослужащих и их семей. 50 из них можно оформить комплексно, подав всего одно заявление», — подчеркнул министр.

В рейтинге субъектов РФ на июнь 2026 Пермский край вошёл в тройку лидеров среди всех регионов России по доступности мер поддержки участников и ветеранов СВО на «Госуслугах».

Не выходя из дома, можно заявиться сразу на несколько мер поддержки. Также можно обратиться в пермский филиал фонда «Защитники Отечества», где помогут оформить необходимую помощь, в том числе через «Госуслуги».

«Мы не только рассказываем, мы помогаем, делаем запросы, то есть вместе с заявителем двигаемся к достижению цели. Направление нашей работы в целом — это социальная и медицинская реабилитация, работа с психологами, юристами, оформление документов по ветеранам боевых действий и многое другое», — объясняет Константин Строгий, руководитель Пермского филиала государственного фонда «Защитники Отечества».

Ветеран СВО Алексей Соловьёв в 2023 году получил серьезное ранение и вернулся на родину. Несмотря на частичную ампутацию ноги, он увлекается триатлоном, горными лыжами, прыгает с парашютом и занимается другими видами спорта.

«После ранения я занялся протезированием. Обратился в протезное предприятие и через «Госуслуги» заказал технические средства реабилитации. Как участник СВО, получивший ранение, оформлял онлайн много мер поддержки. Очень удобно, когда можно оформить все необходимые документы, не выходя из дома», — рассказал Алексей Соловьёв.

Добавим, что цифровизация госуслуг осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных».

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