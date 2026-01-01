В Пермском крае 20 июня ожидается гроза Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня местами по региону прогнозируется гроза.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю опубликовало рекомендации для жителей в связи с неблагоприятным погодным явлением. Если вы находитесь в помещении, необходимо закрыть окна, двери и дымоходы, отключить электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности. Не рекомендуется находиться рядом с окнами. Мобильный телефон следует убрать подальше: не стоит принимать звонки, особенно держа устройство у уха. При необходимости разговора лучше использовать громкую связь.





На улице нужно найти укрытие — ближайшее здание, магазин или кафе. Не следует прятаться под автобусными остановками и другими металлическими конструкциями. Если гроза застала в автомобиле, рекомендуется остановиться и переждать непогоду, не открывая окна. На открытой местности необходимо спрятаться в любом углублении (ложбинке, канаве) или сесть на корточки, опустив голову и обхватив колени. Также важно избегать нахождения рядом с линиями электропередачи.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.