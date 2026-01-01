Скончался доцент механико-технологического факультета Пермского политеха Артур Бухалов Он умер в свой день рождения в 86 лет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ / pstu.ru

В возрасте 86 лет скончался известный пермский преподаватель и учёный, доктор технических наук из Пермского национального исследовательского политехнического университета Артур Давидович Бухалов. Об этом сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Артур Бухалов родился 16 июня 1940 года. Окончил Пермский политех в 1966 году. Затем работал на заводе АО «Пермский машиностроитель», пройдя путь от инженера до главного металлурга. Параллельно активно сотрудничал с вузом, передавая студентам практические знания по обработке стали и сплавов.

В 2012 году вернулся в стены университета, где до 2020 года работал на кафедре «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» и преподавал.

«Всё это время он входил в состав Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров», — отметили в пресс-службе вуза.

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